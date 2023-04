Annuncio Sarri: svelato il nome della sua prossima squadra (Di lunedì 10 aprile 2023) . Il tecnico di Figline Valdarno sta ottenendo risultati eccellenti alla guida di Immobile e compagni E’ arrivato in punta di piedi,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 10 aprile 2023) . Il tecnico di Figline Valdarno sta ottenendo risultati eccellenti alla guida di Immobile e compagni E’ arrivato in punta di piedi,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luciani70 : RT @LazioNews_24: Sarri, l’annuncio in conferenza: «Voglio restare tutta la carriera alla Lazio» - podasotas : RT @LazioNews_24: Sarri, l’annuncio in conferenza: «Voglio restare tutta la carriera alla Lazio» - LazioNews_24 : Sarri, l’annuncio in conferenza: «Voglio restare tutta la carriera alla Lazio» - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Lazio, annuncio a sorpresa di #Sarri sulla titolarità di #Immobile nel match contro il #Monza 'Sta bene, ma valutiam… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, annuncio a sorpresa di #Sarri sulla titolarità di #Immobile nel match contro il #Monza 'Sta bene, ma val… -