Annunciati tre nuovi film live-action di Star Wars

(Di lunedì 10 aprile 2023) James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy dirigeranno idi. La notizia arriva dallaCelebration di Londra, dove Totalè presente. Innanzitutto, Mangold (Logan, Indiana Jones e il Quadrante del Destino) dirigerà unnel profondo passato sul primo Jedi a brandire una spada laser. Cosa sappiamo deidi“Quando ho iniziato a parlare con Kathleen Kennedy di fare uno di questi, quello che mi è venuto in mente è stato di pensare a quale genere diall’interno di...

...di 12 milioni di euro che l'Azienda ha affrontato con grandi sforzi rispettando i tempi, ...con carta di credito dall'avvio nel 2018 mentre in superficie dal 2020 ad oggi solo sullelinee ......di 12 milioni di euro che l'azienda ha affrontato con grandi sforzi rispettando i tempi, ...con carta di credito dall'avvio nel 2018 mentre in superficie dal 2020 ad oggi solo sullelinee ...durante la convention di Londra, i lungometraggi saranno ambientati nel passato, nel ... Non sono state ancora annunciate né le date di uscita né l'ordine nel quale ilungometraggi ...

Star Wars: annunciati tre film, tra cui un sequel dell'Episodio IX Multiplayer.it

“Quando ho iniziato a parlare con [Kathleen Kennedy] di fare uno di questi film, quello che mi è venuto in mente è stato di pensare a quale genere di film all’interno di Star Wars avrei voluto fare”, ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...