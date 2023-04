Anche il Milan su Balogun: c’è una svolta per il futuro | Primapagina (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-10 17:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: AAA attaccante centrale cercasi. Paolo Maldini e Frederic Massara in estate torneranno alla carica per un nuovo numero 9, che possa risolvere una volta per tutte il problema del gol. Al momento solo Oliver Giroud, che rinnoverà il contratto, è sicuro di essere ai nastri di partenza della prossima stagione, Divock Origi, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic potrebbero invece lasciare il Milan, dando il via di fatto alla rivoluzione. I numeri dell’attacco rossonero non lasciano spazio a interpretazioni: tolto il francese ex Chelsea e Arsenal, che ha timbrato il cartellino 12 volte tra campionato e Champions League, dagli altri tre sono arrivati la miseria di 6 gol (3 Rebic, 2 Origi, 1 Ibrahimovic), un bilancio insufficiente per una squadra che lotta per vincere trofei. PIACE ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-10 17:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: AAA attaccante centrale cercasi. Paolo Maldini e Frederic Massara in estate torneranno alla carica per un nuovo numero 9, che possa risolvere una volta per tutte il problema del gol. Al momento solo Oliver Giroud, che rinnoverà il contratto, è sicuro di essere ai nastri di partenza della prossima stagione, Divock Origi, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic potrebbero invece lasciare il, dando il via di fatto alla rivoluzione. I numeri dell’attacco rossonero non lasciano spazio a interpretazioni: tolto il francese ex Chelsea e Arsenal, che ha timbrato il cartellino 12 volte tra campionato e Champions League, dagli altri tre sono arrivati la miseria di 6 gol (3 Rebic, 2 Origi, 1 Ibrahimovic), un bilancio insufficiente per una squadra che lotta per vincere trofei. PIACE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #LazioJuventus una delle partite più belle del 2022-2023. Per la SECONDA volta nel dopoguerra, la Lazio vince in ca… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - realvarriale : La gara del Meazza è equilibrata ma la capolista può affrontarla con animo più leggero del Milan che, se non tutt… - milan_mirrors : RT @milan_mirrors: Se devi girare un video, per smentire le parole di #Mourinho su Livaja, prima della stessa diretta serale alla BoboTv, v… - SpaceSerieA : @scaribel @EdoardoMecca1 Anche le altre squadre. Basta andare a prendere quelli del Milan (una a caso) . -