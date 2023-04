Ancelotti | “Vorrei rispettare il contratto con il Real Madrid Spero di ritrovare il Milan a Istanbul”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il tecnico delCarloè intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, toccando vari temi tra cui il suo futuro: “Ho unfino al 30 giugno 2024 erispettarlo. Il detto ‘le chiacchiere le porta via il vento’ fa proprio al caso mio“. Nel mirino dell’allenatore italiano, c’è la Champions League con i Blancos: “Ogni partita è un ostacolo duro, ma ovviamente vogliamo arrivare a vincere. Credo che tutte e otto le squadre rimaste vogliano arrivare a-Napoli? sarà un confronto molto equilibrato. Sarebbe belloil, ovviamente glielo auguro perché sono affezionato al club. Se fossi l’allenatore dio Napoli non farei nessun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ancelotti: “Vorrei rispettare il contratto con il #RealMadrid. Spero di ritrovare il #Milan a Istanbul” - gazzettaparma : Ancelotti: «Ho un contratto fino al 2024, vorrei rispettarlo. Le chiacchiere le porta via il vento» - ansacalciosport : ++ Calcio:Ancelotti'ho contratto fino 2024, vorrei rispettarlo'. Tecnico Real su futuro: 'le chiacchiere le porta v… - Luxgraph : Ancelotti: “Ho un contratto fino al 30 giugno 2024, vorrei rispettarlo” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Ancelotti: 'Ho un contratto fino al 2024, vorrei rispettarlo' -

Così a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Carlo, il tecnico del Real Madrid di cui si è parlato anche come nuovo ct del Brasile . E il futuro per il figlio Davide: "Sta finendo il corso ...Così a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Carlo, il tecnico del Real Madrid di cui si è parlato anche come nuovo ct del Brasile. E il futuro per il figlio Davide: "Sta finendo il corso per ...Grande la festa nello spogliatoio dei Blancos a fine gare, con Careloche si è lasciato ... "dirvi alcune cose. La prima: "Innanzitutto, congratulazioni". La seconda: "Vi ho detto una ...

++ Calcio:Ancelotti'ho contratto fino 2024, vorrei rispettarlo' Agenzia ANSA

«Futuro Carlo Ancelotti «C'è un bel detto che fa proprio al caso ... Non sarà il Basilea, perchè si trova bene qui e vogliamo continuare qui. Il giorno che avrà voglia di cominciare da solo, credo ..."C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino ...