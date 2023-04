Ancelotti punta ancora la Champions e giura fedeltà al Real Madrid: 'Ho un contratto...' (Di lunedì 10 aprile 2023) Carlo Ancelotti è pronto a vivere l'ennesima partita da dentro o fuori in Champions League, la competizione più amata. "Cosa pensiamo alla vigilia dei quarti di Champions? Si pensa di arrivare a ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) Carloè pronto a vivere l'ennesima partita da dentro o fuori inLeague, la competizione più amata. "Cosa pensiamo alla vigilia dei quarti di? Si pensa di arrivare a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - hEKOcles : @Rocc0_O1 Ma magari così, io ricordo callejon terzino, fabian esterno, insigne punta, Ancelotti il goat - N_Bennati : @Savino46736819 @Fede_Campa1 [CONTINUA] girandola di prestiti perché non convinceva. I campioni appurati di quel Mi… - napolista : Barcellona-Real Madrid: il #Clasico non è mai una partita normale, neanche in Coppa del Re Gli uomini di Xavi part… - YulivJLEl92 : RT @forzaroma: El Shaarawy Faraone de' Roma: record di presenze. Ora punta rinnovo e...Ancelotti #ASRoma -