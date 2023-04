Ancelotti | “Milan-Napoli incerta Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Ancelotti: “In ansia per Berlusconi. Milan-Napoli? Giocatori sentiranno la pressione” - cronachecampane : #Calcio #UltimeNotizie #ancelotti #championsleague Ancelotti: “Milan Napoli gara equilibrata” - PianetaMilan : .@MrAncelotti: “#MilanNapoli incerta. Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul” - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - LucaParry85 : Milan vs Liverpool finale ad istanbul Ancelotti Pov : Benzi tu oggi mi giochi in porta Nacho tu sarai il bomber vin… - milansette : Ancelotti: 'Milan-Napoli incerta. Ritrovarsi a Istanbul? Sarebbe bello' -

Il tecnico del Real Madrid Carloin un'intervista a Radio Rai ha parlato del quarto di finale di Champions League trae Napoli: "Sarà una partita molto equilibrata e molto incerta. In questo tipo di partite i ...Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul Per il Real si', credo anche per il, ma tutti vogliono arrivare a Istanbul.ha parlato anche del suo futuro che si pensa possa anche essere legato ...Al contrario, l'ex, Chelsea e PSG non sembra avere troppa intenzione di lasciare Valdebebas. Carlo(LaPresse) - calciomercato.itIn questi giorni di festa, l'allenatore di Reggiolo ha ...

Ancelotti: “Milan-Napoli incerta. Ritrovarsi a Istanbul Sarebbe bello” La Gazzetta dello Sport

Roma, 10 aprile 2023 - "Siamo tutti in ansia per Berlusconi, spero che vada tutto bene. Il mio futuro Ho un contratto fino al 2024 e vorrei rispettarlo". Questi due dei temi toccati da Carlo Ancelott ...Carlo Ancelotti parla del suo futuro, allontanando il Brasile: se resta al Real un pericolo in meno per la Roma su Mourinho ...