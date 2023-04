Analisi onchain | le metriche legate allo spending behaviour dei Bitcoin holders

Leggi su blockworld

(Di lunedì 10 aprile 2023) Per l’articolo di oggi ho scelto 4 grafici che riguardano lodeinell’ultimo periodo e quindi il comportamento dei detentori dell’asset dopo l’ultimo rialzo. Oggi parleremo quindi di: Realized Profit Distribution (Age-specific) Realized Profit Distribution (Address-specific) Realized Loss Distribution (Age-specific) Realized Loss Distribution (Address-specific) Sell Bubble (7Days) Ma non perdiamo altro tempo e entriamo subito nel merito dell’. Realized Profit Distribution (Age-specific) Il Realized Profit Distribution (Age-specific) è una metricache ci permette di identificare da quale classe di detentori dell’asset, divisi per l’ammontare di tempo in cui l’hanno detenuto,venga ...