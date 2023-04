Amodio Noi Moderati | “Borgo Terravecchia | Comune valorizzi Palazzo Normanno”

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Criticità, incuria e carenza di manutenzione nel cuore dello storicoMedievale di”. Nel video realizzato in collaborazione con Nicola Lamberti, l’avvocato Silvestromette in contrapposizione le enormi contraddizioni tra le potenzialità e lo stato dei luoghi.si rivolge, quindi, direttamente all’Amministrazione comunale “perchè prenda provvedimenti ed eviti che questo degrado continui”. L’esponente di Noiper i Picentini continua, quindi, nella sua ricognizione del territorio. Conclude: “Il rispetto del territorio, della storia, della cultura, delle tradizioni, della trasparenza, dei valori morali, della legalità e dell’imparzialità per il buon andamento nell’interesse generale è un atto di amore per Giffoni Valle Piana”. Guarda il video. La Denuncia.