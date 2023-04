Amici, Raimondo Todaro e il mistero della lite con Michele Bravi e Maria De Filippi “tagliata” dalla produzione: ecco cosa è successo (Di lunedì 10 aprile 2023) Nonostante siano passati ormai due giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata di Amici, continua a tenere banco sui social il dibattito sul “mistero” di una presunta lite tra Raimondo Todaro, Michele Bravi e Maria De Filippi “tagliata” dalla produzione. Andiamo con ordine: la puntata di Amici di sabato 8 aprile ha visto finire al ballottaggio due allievi di Todaro, con la conseguente eliminazione del ballerino napoletano Alessio Cavaliere. Questi i fatti, da qui in avanti si passa al campo delle ipotesi: già nella giornata di sabato, infatti, sui profili social e i siti web specializzati, è iniziata a circolare la notizia di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Nonostante siano passati ormai due giornimessa in onda dell’ultima puntata di, continua a tenere banco sui social il dibattito sul “” di una presuntatraDe. Andiamo con ordine: la puntata didi sabato 8 aprile ha visto finire al ballottaggio due allievi di, con la conseguente eliminazione del ballerino napoletano Alessio Cavaliere. Questi i fatti, da qui in avanti si passa al campo delle ipotesi: già nella giornata di sabato, infatti, sui profili social e i siti web specializzati, è iniziata a circolare la notizia di una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nadi1913 : RT @7princ_8: Grazie ad Amici News che le aveva riportate in maniera quanto meno dettagliata si può leggere la discussione tagliata tra Rai… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #ANGELINAMANGO finisce al ballottaggio per l’eliminazione e Raimondo Todaro non ci sta. Ne nasce una discussione in studio che… - andreastoolbox : Amici 22: Che ci faccciamo noi qui?, la discussione tagliata tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro -… - infoitcultura : Amici, Raimondo Todaro e la lite 'tagliata': i dettagli social che confermano la bufera. Cosa è successo - infoitcultura : Raimondo Todaro polemico dopo l'ultima puntata di Amici 22? La foto che insinua il dubbio -