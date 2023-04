Amici per la pelle replica in streaming e in tv, dove vedere il film di Filippo Laganà (Di lunedì 10 aprile 2023) Amici per la pelle replica in streaming e in tv Ieri sera su Rai 1 è stato trasmesso il film “Amici per la pelle” dedicato alla storia di Filippo Laganà per la regia di Pierluigi Di Lallo. Nel cast, oltre al protagonista nella parte di se stesso, troviamo Massimo Ghini e Nancy Brilli nei panni dei genitori, Carolina Gonnelli, Milena Miconi, Giampiero Ingrassia, Gianfranco Iannuzzo. Nel corso di una vacanza negli States, Filippo avverte forti dolori addominale che lo costringono a rientrare obbligatoriamente in Italia per essere ricoverato d’urgenza. I medici annunciano un trapianto immediato di fegato per una malattia rara. Ma la voglia di vivere di Filippo, unita al legame profondo con la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 10 aprile 2023)per laine in tv Ieri sera su Rai 1 è stato trasmesso ilper la” dedicato alla storia diper la regia di Pierluigi Di Lallo. Nel cast, oltre al protagonista nella parte di se stesso, troviamo Massimo Ghini e Nancy Brilli nei panni dei genitori, Carolina Gonnelli, Milena Miconi, Giampiero Ingrassia, Gianfranco Iannuzzo. Nel corso di una vacanza negli States,avverte forti dolori addominale che lo costringono a rientrare obbligatoriamente in Italia per essere ricoverato d’urgenza. I medici annunciano un trapianto immediato di fegato per una malattia rara. Ma la voglia di vivere di, unita al legame profondo con la ...

