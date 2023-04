Amici 22, incomprensioni tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola: ecco cosa sarebbe accaduto durante l’ultimo serale (Di lunedì 10 aprile 2023) durante il daytime di Amici 22 andato in onda questo pomeriggio, gli allievi del talent show hanno commentato quanto accaduto nella quarta puntata del serale. Nello specifico, Mattia Zenzola si è detto rammaricato dell’uscita dell’amico Alessio Cavaliere, contro il quale ha perso il ballottaggio finale. Quindi Benedetta Vari, sua partner di ballo, ha colto l’occasione per chiarire con il ballerino del team Todarisa alcune incomprensioni. “La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo non c’è quella cosa per cui io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo, che facciamo le cose insieme…“, ha esordito Benedetta, aggiungendo: Ho sempre l’impressione che facciamo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 aprile 2023)il daytime di22 andato in onda questo pomeriggio, gli allievi del talent show hanno commentato quantonella quarta puntata del. Nello specifico,si è detto rammaricato dell’uscita dell’amico Alessio Cavaliere, contro il quale ha perso il ballottaggio finale. Quindi, sua partner di ballo, ha colto l’occasione per chiarire con il ballerino del team Todarisa alcune. “La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo non c’è quellaper cui io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo, che facciamo le cose insieme…“, ha esordito, aggiungendo: Ho sempre l’impressione che facciamo ...

