Amici 22 | il fratello di un allievo del serale entra a far parte di una famosa casa discografica

È entrata nel vivo la fase finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Nella puntata andata in onda sabato 7 aprile gli appassionati del programma hanno assistito a un'altra cocente eliminazione, quella del ballerino Alessio Cavaliere. Il talentuoso ex allievo ha perso al ballottaggio contro un altro ballerino, Mattia Zenzola, e Wax. Il cantante è stato però subito salvato dai tre giudici. Ed è proprio Wax al centro di una notizia uscita negli ultimissimi giorni e che riguarderebbe suo fratello. Nella famiglia del 20enne milanese la musica sembrerebbe farla da padrone. Wax, nome d'arte di Matteo Lucido, infatti non è l'unico cantante di casa. Anche suo fratello, Pietro, conosciuto con il nome Bacio Gitano, è un appassionato di musica e a ...

