Amici 22, ecco chi è il ballerino Alessio Cavaliere (Di lunedì 10 aprile 2023) Alessio Cavaliere è nato a Napoli nel 2004. Fin da piccolo ha mostrato una predisposizione per il ballo, ma la sua passione è di famiglia: infatti, entrambi i suoi genitori sono ballerini. Ha conseguito il diploma in danza moderna, concentrandosi sull'hip-hop e la breakdance. Durante la sua giovane età, ha partecipato a diverse competizioni e workshop, che gli hanno permesso di esibirsi anche all'estero. Ha ballato con famosi ballerini come Andreas Muller e Dario Schirone, conosciuti da tutti gli appassionati di "Amici". Amici 22, un giovane talento Alessio Cavaliere, giovane talento della musica, ha deciso di mettersi alla prova partecipando alla ventiduesima edizione del famoso programma televisivo "Amici di Maria De Filippi". Nel 2021, durante una sfida richiesta ...

