American Horror Story 12 | Kim Kardashian reciterà nei nuovi episodi

La star della tv Kim Kardashian sarà coinvolta nelle riprese della stagione 12 della serie antologica American Horror Story. Kim Kardashian farà parte del cast della stagione 12 della serie American Horror Story, il nuovo capitolo della serie antologica prodotta da Ryan Murphy, di cui sono stati diffuse alcune anticipazioni. Nel video che è stato condiviso online si conferma, ad esempio, anche il ritorno di Emma Roberts tra gli interpreti dello show, dopo un'assenza di qualche anno. Le prime indiscrezioni riguardanti la dodicesima stagione di American Horror Story sostengono che le puntate saranno ispirate al romanzo Delicate Condition, scritto da Danielle Valentine. Tra le pagine si racconta una storia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theonewithansia : CHE CAZZO SIGNIFICA KIM KARDASHIAN IN AMERICAN HORROR STORY ryan amore mio padre mio ma tu stai fuso nel cervello m… - rebellevague : Emma Roberts e Kim Kardashian entrano a far parte del cast della nuova stagione di American Horror Story. - DrApocalypse : American Horror Story Delicate, Kim Kardashian protagonista della 12esima stagione - badtasteit : #AmericanHorrorStory 12: #KimKardashian nel cast della nuova stagione - kirbiscuits : e oggi scopro che american horror story va ancora avanti e non è stato cancellato 10 anni fa chissà dove vivo -