Alvaro Bautista | attacco alle Sprint Race o ai colleghi?

(Di lunedì 10 aprile 2023) Due correnti, fortissime, di pensiero sul nuovo format utilizzato da Dorna per la MotoGP di questa stagione. Seguendo l’esempio della SBK (in parte) e della Formula 1, infatti, anche il Motomondiale 2023 ha accolto leche hanno generato le prime polemiche all’interno del paddock. Diversi professionisti le hanno immediatamente bollate come pericolose, pensiero che non ha trovato terreno fertile nel campione del mondo della Superbike,. Secondo il pilota spagnolo non è il nuovo format a mettere a rischio la salute deidella classe regina, ma il comportamento di chi scende in pista. Le parole di: “Il nuovo format della MotoGP mi piace molto…” (Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing Ducati)“Le ...

non deve sedersi sugli allori ma può anche essere ben soddisfatto delle prime due gare della stagione, in cui ha letteralmente dominato la scena in SBK con la sua Panigale V4 R. Tra ...... il campione in caricasi è infatti aggiudicato cinque delle sei gare totali andate in scena tra Phillip Island e Mandalika, con il solo Toprak Razgatlioglu che ha provato a ..., ex campione di MotoGP, ora impegnato in Superbike, ha rilasciato un'intervista nella quale fornisce una sua opinione sulle Sprint Race che hanno fatto il loro debutto nella nuova ...

MotoGP, polemiche sulla gara sprint: Alvaro Bautista "punge" i piloti Corse di Moto

Trentasette punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, cinque vittorie su sei gare in questo avvio di 2023. Alvaro Bautista non deve sedersi sugli allori ma può anche essere ben soddisfatto delle ...Il pilota della Yamaha Toprak Razgatlioglu ha ammesso apertamente il suo sogno di poter passare in tempi rapidi nel Motomondiale ...