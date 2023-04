Alta Savoia, sale a cinque il bilancio dei morti per la valanga (Di lunedì 10 aprile 2023) E' di cinque morti e un disperso l’ultimo bilancio della valanga di ieri in Alta Savoia, sulle alture di Contamines-Montjoie. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di una quinta persone, mentre... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) E' die un disperso l’ultimodelladi ieri in, sulle alture di Contamines-Montjoie. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di una quinta persone, mentre...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite da una valanga, caduta sul ghiacciaio di Armancette,… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Valanga sulle Alpi in Francia, trovata quinta vittima, è una donna. E' accaduto ieri sul ghiacciaio di Armancette, in Alt… - fisco24_info : Valanga sulle Alpi in Francia, trovata quinta vittima, una donna: E' accaduto verso l'ora di pranzo sul ghiacciaio… - Agenzia_Ansa : Valanga sulle Alpi in Francia, trovata quinta vittima, è una donna. E' accaduto ieri sul ghiacciaio di Armancette,… - Gulim_Hamitovna : RT @Radio1Rai: ??#Francia Quattro morti e diversi feriti per una #valanga sul ghiacciaio di #Armancette, in Alta Savoia. Il bilancio è ancor… -

Alta Savoia, sale a cinque il bilancio dei morti per la valanga E' di cinque morti e un disperso l'ultimo bilancio della valanga di ieri in Alta Savoia, sulle alture di Contamines - Montjoie. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di una quinta persone, mentre una sesta risulta ancora dispersa e le sue ricerche riprendono ... Alpi francesi, tragedia sul ghiacciaio dell'Armancette: il video della valanga mortale Quattro persone sono morte e altre due risultano disperse a causa della valanga sul ghiacciaio dell'Armancette, sulle Alpi francesi. La prefettura dell'Alta Savoia ha reso noto che la valanga di neve si è staccata "alle 11.27" e ha sorpreso gli sciatori. Tra i morti anche due guide alpine locali, mentre una persona è rimasta ferita lievemente e altri ... Valanga in Alta Savoia: quattro morti e un ferito - Aostasera E' il bilancio più pesante di quest'inverno in Francia quello della valanga che si è staccata poco prima delle 11.30 di oggi, domenica 9 aprile, sotto i Dômes du Miage, sul ghiacciaio dell'Armancette ... E' di cinque morti e un disperso l'ultimo bilancio della valanga di ieri in, sulle alture di Contamines - Montjoie. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di una quinta persone, mentre una sesta risulta ancora dispersa e le sue ricerche riprendono ...Quattro persone sono morte e altre due risultano disperse a causa della valanga sul ghiacciaio dell'Armancette, sulle Alpi francesi. La prefettura dell'ha reso noto che la valanga di neve si è staccata "alle 11.27" e ha sorpreso gli sciatori. Tra i morti anche due guide alpine locali, mentre una persona è rimasta ferita lievemente e altri ...E' il bilancio più pesante di quest'inverno in Francia quello della valanga che si è staccata poco prima delle 11.30 di oggi, domenica 9 aprile, sotto i Dômes du Miage, sul ghiacciaio dell'Armancette ... Alta Savoia, una valanga travolge i turisti: 4 morti e numerosi dispersi la Repubblica Valanga in Francia, trovata una quinta vittima Proseguono le ricerche dopo la slavina di domenica, c’è ancora una sesta persona dispersa – Si tratta di uno degli incidenti più letali degli ultimi anni ... Valanga sulle Alpi in Francia, trovata quinta vittima, una donna E' accaduto verso l'ora di pranzo sul ghiacciaio di Armancette, in Alta Savoia. Il ministro dell'interno Dermanin: 'Bilancio provvisorio'. Macron rivolge un pensiero alle vittime (ANSA) ... Proseguono le ricerche dopo la slavina di domenica, c’è ancora una sesta persona dispersa – Si tratta di uno degli incidenti più letali degli ultimi anni ...E' accaduto verso l'ora di pranzo sul ghiacciaio di Armancette, in Alta Savoia. Il ministro dell'interno Dermanin: 'Bilancio provvisorio'. Macron rivolge un pensiero alle vittime (ANSA) ...