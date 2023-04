Alta Savoia, sale a 6 il bilancio dei morti per la valanga (Di lunedì 10 aprile 2023) E' salito a sei il bilancio delle vittime della valanga che si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in Alta Savoia : lo ha reso noto la Procura di Bonneville. "Abbiamo ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 aprile 2023) E' salito a sei ildelle vittime dellache si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in: lo ha reso noto la Procura di Bonneville. "Abbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Valanga sulle Alpi in Francia, trovata quinta vittima, è una donna. E' accaduto ieri sul ghiacciaio di Armancette,… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Almeno quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite da una valanga, caduta sul ghiacciaio di Armancette, nelle… - aostasera : #Valanga in Alta Savoia, è di sei morti il bilancio definitivo. #Chamonix #aostasera #cronaca - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: Valanga sulle Alpi in Francia, trovata quinta vittima, è una donna. E' accaduto ieri sul ghiacciaio di Armancette, in Alt… - MinervaArmata : RT @explor40: Riviera in fiore a Sallances in Alta Savoia ???? tutto attorno al corso dell'omonimo fiume 'La Sallance.' -

Alta Savoia, sale a 6 il bilancio dei morti per la valanga E' salito a sei il bilancio delle vittime della valanga che si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in Alta Savoia : lo ha reso noto la Procura di Bonneville. "Abbiamo appena trovato la sesta vittima", ha detto il procuratore, Karline Bouisset affermando che si tratta "probabilmente" del compagno della ... Valanga in Alta Savoia, è di sei morti il bilancio definitivo - Aostasera Gli altri quattro deceduti erano tutti clienti: una 24enne originaria del Beaufortain (in Savoia), una coppia di quarantenni della periferia di Lione e un 25enne di Lille. Il ferito è stato ... Valanga sul ghiacciaio di Armancette, trovata un'altra vittima - blue News Il corpo di una quinta vittima della valanga che ha colpito ieri, domenica, il ghiacciaio di Armancette nelle Alpi francesi, in Alta Savoia stato trovato nei pendii del massiccio del Monte Bianco, nel Comune di Contamines - Montjoie, mentre continuano le ricerche di un disperso. Lo ha reso noto oggi, luned , la Procura di ... E' salito a sei il bilancio delle vittime della valanga che si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in: lo ha reso noto la Procura di Bonneville. "Abbiamo appena trovato la sesta vittima", ha detto il procuratore, Karline Bouisset affermando che si tratta "probabilmente" del compagno della ...Gli altri quattro deceduti erano tutti clienti: una 24enne originaria del Beaufortain (in), una coppia di quarantenni della periferia di Lione e un 25enne di Lille. Il ferito è stato ...Il corpo di una quinta vittima della valanga che ha colpito ieri, domenica, il ghiacciaio di Armancette nelle Alpi francesi, instato trovato nei pendii del massiccio del Monte Bianco, nel Comune di Contamines - Montjoie, mentre continuano le ricerche di un disperso. Lo ha reso noto oggi, luned , la Procura di ... Almeno quattro morti in una valanga in Alta Savoia, sulle Alpi francesi Agenzia ANSA Valanga in Francia, trovata anche la sesta vittima Una coppia di Lione, due guide locali e due ventenni le persone decedute – Si tratta di uno degli incidenti più letali degli ultimi anni ... Valanga sul ghiacciaio di Armancette, trovata un'altra vittima La valanga che ha travolto gli sciatori, una delle più letali degli ultimi anni, aveva un «dislivello di 1.600 metri» e «una larghezza di 500 metri», secondo la prefettura dell'Alta Savoia. Una coppia di Lione, due guide locali e due ventenni le persone decedute – Si tratta di uno degli incidenti più letali degli ultimi anni ...La valanga che ha travolto gli sciatori, una delle più letali degli ultimi anni, aveva un «dislivello di 1.600 metri» e «una larghezza di 500 metri», secondo la prefettura dell'Alta Savoia.