Alta Savoia, sale a 6 il bilancio dei morti per la valanga (Di lunedì 10 aprile 2023) E’ salito a sei il bilancio delle vittime della valanga che si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in Alta Savoia : lo ha reso noto la Procura di Bonneville. «Abbiamo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) E’ salito a sei ildelle vittime dellache si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in: lo ha reso noto la Procura di Bonneville. «Abbiamo...

Valanga sulle Alpi in Francia, sei le vittime trovate E' salito a sei il bilancio delle vittime della valanga che si è abbattuta ieri sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi, in Alta Savoia: lo ha reso noto la Procura di Bonneville. "Abbiamo appena trovato la sesta vittima", ha detto il procuratore, Karline Bouisset affermando che si tratta "probabilmente" del compagno della ... Valanga sulle Alpi francesi, trovato il corpo della sesta vittima È di sei morti il bilancio della valanga avvenuta nel giorno di Pasqua in Alta Savoia, sul ghiacciaio dell'Armancette, sulle Alpi francesi. I soccorritori, dopo le quattro vittime accertate ieri, in mattinata hanno trovato il corpo senza vita di una quinta persona: la ... Almeno quattro morti in una valanga in Alta Savoia, sulle Alpi francesi Sei morti per la valanga in Alta Savoia in Francia Roma, 10 apr. (askanews) – Si è aggravato il bilancio delle vittime della valanga prodottasi domenica sul ghiacciaio dell'Armancette in Alta Savoia, in Francia, con un totale di sei morti. "Abbiamo ... Valanga in Francia, trovata anche la sesta vittima Una coppia di Lione, due guide locali e due ventenni le persone decedute – Si tratta di uno degli incidenti più letali degli ultimi anni ...