Almanacco del 10-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 aprile 2023)del giorno e buona giornata da Francesco Vitale siamo a martedì 4 aprile la chiesa Ricorda a Sant’Isidoro il nome Isidoro dal greco Isidoro scomposto dei termini ISIS nome della dea Iside Edoardo Non può essere tradotto come dono di Iside dice il proverbio i 4 Santi quaranta di durante i nati di oggi Francesco De Gregori Irene Pivetti Loris Capirossi No invece andiamo a fare tantissimi auguri ai nostri nati di oggi e in particolare Tantissimi auguri a Vanna e Domenico e lidiana e Rino 53 anni insieme auguri metti da parte di Maria Teresa Grazie Maria Teresa carissima a te oggi il compito di chiudere il nostro il nostroperché c’è lasciato un proverbio con cui ci andremo a salutare andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo il 4 aprile 1850 con una popolazione di appena 1610 persone nasce in California la città di Los Angeles oggi ...