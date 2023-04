Alla conferenza per le donne afgane parla attivista anti-gender: i trans fanno sospendere l’evento (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr — Nella scala di valore del cosiddetto femminismo intersezionale i fantomatici «diritti trans» si collocano prima dei diritti delle donne, questo è ormai assodato; anche delle donne afgane, o quelle iraniane, che nei loro Paesi non se la passano proprio allegramente. Tanto che gli attivisti trans ora arrivano a silenziare, con i consueti metodi mafioso-terroristici, iniziative a favore di queste donne, se a detti eventi partecipano oratori non graditi per le proprie posizioni anti-gender. E non si tratta più di un fenomeno circoscritto ai Paesi anglosassoni: l’episodio che vi stiamo per raccontare è accaduto in Francia, a Nantes, dove una conferenza sulla condizione delle donne in Afghanistan e in Iran è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr — Nella scala di valore del cosiddetto femminismo intersezionale i fantomatici «diritti» si collocano prima dei diritti delle, questo è ormai assodato; anche delle, o quelle iraniane, che nei loro Paesi non se la passano proprio allegramente. Tanto che gli attivistiora arrivano a silenziare, con i consueti metodi mafioso-terroristici, iniziative a favore di queste, se a detti eventi partecipano oratori non graditi per le proprie posizioni. E non si tratta più di un fenomeno circoscritto ai Paesi anglosassoni: l’episodio che vi stiamo per raccontare è accaduto in Francia, a Nantes, dove unasulla condizione dellein Afghanistan e in Iran è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @migliore_sidoti A dire il vero sono qui per lavorare anch'io, mi sono limitato ad arrivare con un giorno di antici… - ladyonorato : “La stabilità geopolitica è condizione essenziale per rilanciare il #disarmo #nucleare e raggiungere gli obbiettivi… - juventusfc : ? 12.00 La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di #LazioJuve Disponibile qui per i subs ?? - NFTesraugurkymz : RT @1913parmacalcio: ?? Alle 12.45, live dalla sala stampa del Mutti Training Center, c'è la conferenza stampa di Mister Pecchia alla vigili… - ilariadipiazza : @marcocherubini @CalcioFinanza Poi sotto al mio post con la bava alla bocca, ' ossessionatiiiiiiihhh'. Il loro alle… -