Alessio Cavaliere | l’amaro in bocca dopo l’eliminazione ad Amici

Leggi su biccy

(Di lunedì 10 aprile 2023) La classe di danza diquest’anno era più forte del solito, ma purtroppo tra gli ultimi eliminati ci sono stati due dei ballerini più talentuosi del programma: Samu Segreto e. Il ballerino napoletano 24 orela sua uscita ha fatto un bilancio e – coninper– ha ringraziato tutti, da Maria al pubblico.: i ringraziamenti. “Eccoci qui, di ritorno nella mia bella Napoli. Che viaggio. Rendersi conto che è finita lascia un po’ d’amaro in, ma basta uno sguardo al passato per rendermi conto quanto quest’esperienza mi abbia cambiato la vita. Grazie Maria, per quello che è oggi. E grazie, per tutte le giornate no, per le ...