Alessandro Preziosi, nuovo amore per l’attore: la fortunata è un’ex dell’ex di una sua famosa ex (Di lunedì 10 aprile 2023) Di recente, il settimanale Diva e Donna ha rivelato l’identità della nuova fidanzata di Alessandro Preziosi. Si tratta di Delfina Delettrez Fendi, ex di Claudio Santamaria, che a sua volta è stato legato in passato con Vittoria Puccini, ex di Preziosi nonché madre di sua figlia Elena. Mai come in questi casi, insomma, abbiamo la certezza che il “mondo è piccolo”. Come è possibile evincere dal suo cognome, Delfina, designer 36enne, è un erede della prestigiosa famiglia Fendi. La sua storia con Santamaria risale a ben 16 anni fa e i due, nel 2007, diedero alla luce Emma. Ad oggi, invece, l’attore è legato alla giornalista Francesca Barra, che ha sposato nel 2017 e dalla quale ha avuto Atena nel 2022. La piccola si è aggiunta a Renato, Greta ed Emma Angelina, che la Barra ha avuto dalla precedente relazione con Marcello ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 aprile 2023) Di recente, il settimanale Diva e Donna ha rivelato l’identità della nuova fidanzata di. Si tratta di Delfina Delettrez Fendi, ex di Claudio Santamaria, che a sua volta è stato legato in passato con Vittoria Puccini, ex dinonché madre di sua figlia Elena. Mai come in questi casi, insomma, abbiamo la certezza che il “mondo è piccolo”. Come è possibile evincere dal suo cognome, Delfina, designer 36enne, è un erede della prestigiosa famiglia Fendi. La sua storia con Santamaria risale a ben 16 anni fa e i due, nel 2007, diedero alla luce Emma. Ad oggi, invece,è legato alla giornalista Francesca Barra, che ha sposato nel 2017 e dalla quale ha avuto Atena nel 2022. La piccola si è aggiunta a Renato, Greta ed Emma Angelina, che la Barra ha avuto dalla precedente relazione con Marcello ...

