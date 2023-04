Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi, è nata una nuova coppia (Di lunedì 10 aprile 2023) L’attore napoletano alle soglie dei cinquant'anni è stato immortalato dai paparazzi mentre baciava teneramente per strada la trentaseienne designer di gioielli di lusso (ex di Claudio Santamaria) Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 aprile 2023) L’attore napoletano alle soglie dei cinquant'anni è stato immortalato dai paparazzi mentre baciava teneramente per strada la trentaseienne designer di gioielli di lusso (ex di Claudio Santamaria)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... terrinsalamoia : Alessandro Preziosi ne La Vita Bugiarda Degli Adulti è perfetto non mi ha mai fatto impazzire ma veramente in questo ruolo è un 10/10 per me - 57Davide : RT @Corriere: Alessandro Preziosi ha un nuovo amore: Delfina Delettrez Fendi (ex di Claudio Santamaria) - infoitcultura : Alessandro Preziosi si è fidanzato: la foto del bacio con la famosa designer (ex di Claudio Santamaria) - infoitcultura : L'attore Alessandro Preziosi paparazzato mentre bacia una nota designer - infoitcultura : Alessandro Preziosi ha una nuova fiamma: è una famosa designer -