Alessandro Parini morto a Tel Aviv, domani la salma rientrerà a Roma (Di lunedì 10 aprile 2023) Il corpo e la salma di Alessandro Parini, il 35enne italiano rimasto ucciso durante l'attentato di Tel Aviv, rientreranno in Italia, precisamente a Roma, nella giornata di domani, martedì 11 aprile 2023, stando a quanto si apprendere da fonti ufficiali. Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv nell'attentato, i genitori dell'avvocato Romano: 'Era un ragazzo semplice' Alessandro Parini, morto nell'attentato di Tel Aviv In una nota istituzionale diramata nelle ultime ore, si legge che il presidente del Consiglio di Stato, a nome di tutta la Giustizia amministrativa, "si unisce con grande commozione al dolore della famiglia per la perdita del giovane avvocato ...

