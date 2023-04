Alessandro Parini, la madre Nicoletta: «Gli avevo detto di non partire per quel viaggio di due giorni a Tel Aviv». Domani la salma a Roma (Di lunedì 10 aprile 2023) Alessandro Parini aveva tranquillizzato fino all'ultimo la madre Nicoletta che lo aveva portato al Leonardo da Vinci. «Sono stata io ad accompagnarlo in aeroporto venerdì mattina, mi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 10 aprile 2023)aveva tranquillizzato fino all'ultimo lache lo aveva portato al Leonardo da Vinci. «Sono stata io ad accompagnarlo in aeroporto venerdì mattina, mi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsraelinItaly : L'#odio cieco contro #Israele non ha risparmiato neanche Alessandro Parini, italiano di 35 anni in vacanza a… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - Artemisia12_ : RT @cjmimun: 'Il governo e il popolo di Israele sono a lutto per la morte di Alessandro Parini, cittadino italiano, che e' stato ucciso in… - Cinpola : RT @Azzurraurra: L'Italia vende a Israele obici, cannoni, mortai, lanciafiamme, bombardieri per massacrare i Palestinesi. Dunque, è respons… -