Alessandro muore a 54 anni: è il quinto caso di morte improvvisa nella stessa città (Di lunedì 10 aprile 2023) Lutto a Chioggia, dove è morto Alessandro Nordio, 54 anni. Quest’ultimo è solo l’ennesimo uomo single che perde la vita in situazioni poco chiare. Si aggiunge alla già lunga lista degli uomini single trovati morti in casa. Il corpo senza vita di Alessandro è stato ritrovato nella notte tra mercoledì e giovedì: l’uomo avrebbe compiuto gli anni, 55, il prossimo 22 aprile. L’uomo, come dicevamo, viveva da solo in un appartamento a Borgo san Giovanni. A lanciare l’allarme sono stati gli amici e i colleghi del 54enne. Soprattutto i lavoratori della cooperativa sociale in cui lavorava da qualche tempo. Sono loro ad aver avvertito le autorità che poco dopo hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. Gli stessi non lo avevano visto arrivare la mattina di giovedì, lo avevano cercato al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Lutto a Chioggia, dove è mortoNordio, 54. Quest’ultimo è solo l’ennesimo uomo single che perde la vita in situazioni poco chiare. Si aggiunge alla già lunga lista degli uomini single trovati morti in casa. Il corpo senza vita diè stato ritrovatonotte tra mercoledì e giovedì: l’uomo avrebbe compiuto gli, 55, il prossimo 22 aprile. L’uomo, come dicevamo, viveva da solo in un appartamento a Borgo san Giov. A lanciare l’allarme sono stati gli amici e i colleghi del 54enne. Soprattutto i lavoratori della cooperativa sociale in cui lavorava da qualche tempo. Sono loro ad aver avvertito le autorità che poco dopo hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. Gli stessi non lo avevano visto arrivare la mattina di giovedì, lo avevano cercato al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DescartesRenat : RT @NotizieGeopolit: Israele. Alta tensione interna e esterna. Muore in un attentato l'italiano Alessandro Parini - NotizieGeopolit : Israele. Alta tensione interna e esterna. Muore in un attentato l'italiano Alessandro Parini - Celli_Seba : RT @Cesco_Cele: Ogni giorno muore tanta gente. Ma la notizia dell’uccisione, “a caso”, di un coetaneo connazionale mi ha molto colpito.Amo… - Cesco_Cele : Ogni giorno muore tanta gente. Ma la notizia dell’uccisione, “a caso”, di un coetaneo connazionale mi ha molto colp… - LaPinky72 : RT @a_meluzzi: Oggi è il giorno del #Mistero della #Croce e della Vita che non muore e non morirà mai. #Amare vuol dire, come dico alla mia… -