Al-Nassr | Cristiano Ronaldo è una furia dopo lo 0-0 contro l’Al Feiha VIDEO

(Di lunedì 10 aprile 2023)non ha preso affatto bene il pareggio per 0-0 del suo Al-. La mancata vittoria rischia infatti di pesare in ottica titolo, con-Ittihad che ha potuto allungare in vetta a +3. Al di là del risultato, ciò che il portoghese non ha gradito è stato l’atteggiamento della squadra avversaria, che ha perso tempo e interrotto il gioco a più riprese. Come si evince dalle immagini,il fischio finaleè esploso e si è sfogatogli avversari. “Non vuoi giocare! Non vuoi giocare!” ha gridato il portoghese, visibilmente nervoso e amareggiato per l’esito della gara. In alto il. SportFace.

Problemi perRonaldo durante l'ultima partita dell' Alin campionato. La squadra saudita ha affrontato l' Al Feiha raccogliendo solo uno 0 - 0 che lancia l'Al Ittihad al comando della classifica ...Al -, rabbia CR7 L'Al -diRonaldo non riesce ad andare oltre lo 0 - 0 in casa dell'Al Feiha. La squadra del portoghese, pareggiando, ha dunque perso terreno dall'Al Ittihad ...Non solo Juan Cuadrado: nel mirino dell'Aldiversi nomi di perso per allestire una squadra grandi firmeL'impatto diRonaldo all'Alè stato devastante: già undici i gol messi a segno da CR7 in nove partite di campionato giocate finora. E la compagine araba non vuole fermarsi qui. Cuadrado (LaPresse) -...

Ronaldo, altro show: trascina l'Al Nassr con una doppietta Tuttosport

Al Nassr, nel mirino Cuadrado e non solo: tutti gli obiettivi di calciomercato del club saudita dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo ...Ronaldo, a segno 11 volte in 10 incontri giocati in Arabia Saudita, vede il suo obiettivo titolo allontanarsi: ora l'Al Ittihad ha tre punti di vantaggio in classifica a 7 giornata della fine.