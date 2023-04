Air: la vera storia dietro il film di Ben Affleck con Matt Damon (Di lunedì 10 aprile 2023) La leggenda del marketing Sonny Vaccaro raccontalo storico accordo con Michael Jordan e il messaggio appena ricevuto dalla madre del campione di basket Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 aprile 2023) La leggenda del marketing Sonny Vaccaro raccontalo storico accordo con Michael Jordan e il messaggio appena ricevuto dalla madre del campione di basket

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Air_Wizard : @sottomarca No, no, ma la mia è curiosità vera. Io in pratica mi occupo di questa cosa ma con le scarpe e le borse,… - infoitcultura : Air Jordan: storia vera delle scarpe nel film di Ben Affleck - ilbaccodaseta : RT @gniola: Allora io impazzisco per loro due. Non dico artisticamente ma proprio la loro storia da sempre insieme, il loro binomio. Ora ch… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #MattDamon, #MichaelJordan e l’inatteso ritorno di #BenAffleck per un film imperdibile: #Air - La storia del gr… - TheHotCorn_ : OPINIONI | #MattDamon, #MichaelJordan e l’inatteso ritorno di #BenAffleck per un film imperdibile: #Air - La storia… -