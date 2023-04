"Aereo inglese quasi abbattuto dai russi", abbiamo rischiato la terza guerra mondiale (Di lunedì 10 aprile 2023) Siamo da più di un anno sull'orlo di una escalation globale con conseguenze potenzialmente disastrose. È quello che si evince dalla diffusione non autorizzata di documenti riservati del Pentagono avvenuta negli ultimi giorni. Emerge, ad esempio, che un jet da combattimento russo ha quasi abbattuto un Aereo di sorveglianza britannico. Lo rivela uno dei documenti militari americani che circolano online. I fatti, secondo quanto riferisce The Washington Post, risalgono allo scorso 29 settembre, al largo della costa di Crimea. L'incidente avrebbe potuto trascinare gli Stati Uniti e i suoi alleati della Nato direttamente nella guerra in Ucraina. Il documento, uno dei tanti trapelati dal Pentagono che ha innescato un'indagine del Dipartimento di Giustizia, si riferisce all'incidente come a un «quasi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023) Siamo da più di un anno sull'orlo di una escalation globale con conseguenze potenzialmente disastrose. È quello che si evince dalla diffusione non autorizzata di documenti riservati del Pentagono avvenuta negli ultimi giorni. Emerge, ad esempio, che un jet da combattimento russo haundi sorveglianza britannico. Lo rivela uno dei documenti militari americani che circolano online. I fatti, secondo quanto riferisce The Washington Post, risalgono allo scorso 29 settembre, al largo della costa di Crimea. L'incidente avrebbe potuto trascinare gli Stati Uniti e i suoi alleati della Nato direttamente nellain Ucraina. Il documento, uno dei tanti trapelati dal Pentagono che ha innescato un'indagine del Dipartimento di Giustizia, si riferisce all'incidente come a un «...

