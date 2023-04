"Adesso basta, casa mia...": Leclerc sbrocca a Pasqua, parole pesanti (Di lunedì 10 aprile 2023) Charles Leclerc non le manda a dire. Il pilota della Ferrari Adesso mette in chiaro le cose dopo l'assedio dei tifosi degli ultimi giorni sotto casa sua. Una richiesta continua di foto e autografi che a quanto pare ha stressato e non poco il pilota della Ferrari che ha deciso di sfogarsi sui social: "Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia". Poi lo stesso Leclerc ha voluto rassicurare i tifosi cercando di rimarcare comunque la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Charlesnon le manda a dire. Il pilota della Ferrarimette in chiaro le cose dopo l'assedio dei tifosi degli ultimi giorni sottosua. Una richiesta continua di foto e autografi che a quanto pare ha stressato e non poco il pilota della Ferrari che ha deciso di sfogarsi sui social: "Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo diè diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire amia". Poi lo stessoha voluto rassicurare i tifosi cercando di rimarcare comunque la sua ...

