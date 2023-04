Adeline film 2022 di Canale 5 | trama | cast e trailer

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 10 aprile 2023)di5 Nel pomeriggio del 10 aprile 2023 su5 va in ondadiretto da Greg James. Il titolo è dedicato al vero protagonista di questo racconto, il cavallo, un esemplare capace di guarire di persone in difficoltà. La pellicola, tratta da una storia vera, è stata girata ad Ohio nelle location di Nashport, Alexandria, Johnstown, Newark e Utica. A seguire, ile ladideldi5 Kay arriva in una piccola comunità del Midwest insieme al suo splendido cavallo. Kay sostiene che il suo ...