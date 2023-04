“Addio anche a te”. Commozione nel mondo dello spettacolo, se n’è andata (Di lunedì 10 aprile 2023) Lutto nel mondo della musica italiana. È morta la moglie di Mario Merola, Rosa Serrapiglia di anni 83. La donna era la vedova del famoso artista napoletano e si è spenta proprio nel giorno di Pasqua, il 9 aprile 2023. Ad annunciarlo è stato il figlio del re della sceneggiata napoletana deceduto nel 2006, Francesco. Sui social l’uomo ha scritto: “Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità”. Sempre lo stesso ragazzo, solo qualche giorno fa aveva scritto riguardo le condizioni della signora Rosa: “Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici”. E ancora Francesco Merola: “Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te”. Per la donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Lutto neldella musica italiana. È morta la moglie di Mario Merola, Rosa Serrapiglia di anni 83. La donna era la vedova del famoso artista napoletano e si è spenta proprio nel giorno di Pasqua, il 9 aprile 2023. Ad annunciarlo è stato il figlio del re della sceneggiata napoletana deceduto nel 2006, Francesco. Sui social l’uomo ha scritto: “Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità”. Sempre lo stesso ragazzo, solo qualche giorno fa aveva scritto riguardo le condizioni della signora Rosa: “Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici”. E ancora Francesco Merola: “Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te”. Per la donna ...

