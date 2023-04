Addio al chitarrista degli Abba | è morto Lasse Wellander

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Addio a Lasse Wellander, lo storico chitarrista degli Abba aveva 70 anni. L'annuncio - infoitcultura : Addio a Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba - gazzettaparma : Addio a Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba. Le lacrime della band - infoitcultura : Lasse Wellander è morto: addio al chitarrista degli Abba - NewsTV_0 : ?? #Abba, addio a Lasse #Wellander: è morto lo storico chitarrista della band svedese Il noto musicista aveva 70 an… -

"Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo. L'importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione così come il suo solido lavoro disul palco è ...Gli Abba al completo, reunion dopo 40 anni per il debutto del loro Voyage Tour (con avatar) ICONA POP Fotogallery - La straordinaria carriera di Patty Pravo QUINTO ALBUM 'Fotogallery - Nitro è un vero ...Lutto nel mondo della musica. È scomparso precocemente venerdì 7 aprile all'età di 69 anni, il musicista scozzese Ian Bairnson ,degli Alan Parsons Project e di Kate Bush , a causa delle complicazioni della demenza senile di cui era affetto. L'annuncio è stato dato tramite social, dalla moglie Leila: " È con ...

Addio a Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba RaiNews

Dopo la scomparsa del chitarrista degli Alan Parsons Project, Ian Bairnson, un'altra triste notizia colpisce il mondo della musica mondiale. È morto all'età di 70 anni, Lasse Wellander, storico ...Lo scorso 7 aprile è morto, a 70 anni, Lasse Wellander, chitarrista storico degli ABBA. Ad annunciarlo oggi sono i membri del gruppo, con un post pubblicato sul profilo Facebook: “È con indescrivibile ...