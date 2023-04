Adani: «L’Inter è sfortunata, ma quando le cose si ripetono…» (Di lunedì 10 aprile 2023) Daniele Adani, ex giocatore delL’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra nerazzurra Daniele Adani, ex giocatore delL’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «L’Inter è sfortunata. Ma quando le cose si ripetono un po’ troppe volte, non può essere solo questione di buona o cattiva sorte. L’Inter ha perso a La Spezia sbagliando tanti gol, poi con la Fiorentina in un modo simile. Ecco, se Inzaghi e la squadra cominciano a pensare che i risultati sono frutto solo di episodi sfortunati, commettono un grave errore. Perché poi è difficile liberarsi da questo pensiero…” E sulla gara con il Benfica ha detto: “Il Benfica avrà anche perso ieri con il Porto, ma è una squadra che in tutta la stagione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Daniele, ex giocatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra nerazzurra Daniele, ex giocatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «. Malesi ripetono un po’ troppe volte, non può essere solo questione di buona o cattiva sorte.ha perso a La Spezia sbagliando tanti gol, poi con la Fiorentina in un modo simile. Ecco, se Inzaghi e la squadra cominciano a pensare che i risultati sono frutto solo di episodi sfortunati, commettono un grave errore. Perché poi è difficile liberarsi da questo pensiero…” E sulla gara con il Benfica ha detto: “Il Benfica avrà anche perso ieri con il Porto, ma è una squadra che in tutta la stagione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Adani duro con l’Inter: “Non parlerei più di sfortuna!”, poi sottolinea il problema dei nerazzurri - infoitsport : Adani: “Se l’Inter perde sempre sbagliando tanti gol come con la Fiorentina, non è solo sfortuna” - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Adani: 'Se l'#Inter perde sempre sbagliando tanti gol come con la #Fiorentina, non è solo sfortuna' - Fiorentinanews : #Adani: 'Se l'#Inter perde sempre sbagliando tanti gol come con la #Fiorentina, non è solo sfortuna' - GianmarcoDaria : ???Lele Adani a @Gazzetta_it: “L'Inter è sfortunata, ma quando le cose si ripetono un po’ troppe volte non può esser… -