(Di lunedì 10 aprile 2023) Domani alle ore 17 sarà in piazza Sant’Agrippino: “Giovanni, il commerciante che ha denunciato il pizzo non resterà solo” “Domani pomeriggio manifesteremo concretamente la nostra solidarietà stando accanto a Giovanni, il commerciante dipreso di mira dai camorristi della 167 di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellaa262 : Domani alle ore 17 ad Arzano il Comitato di liberazione dalla camorra – Area Nord di Napoli sarà in piazza Sant’Agr… -

Domani alle ore 17 adildi liberazione dalla camorra - Area Nord di Napoli sarà in piazza Sant'Agrippino per una manifestazione di solidarietà per Giovanni, l'imprenditore grazie alla cui denuncia è stato ...Lo hanno detto i componenti deldi liberazione dalla camorra dell'Area Nord di Napoli che, domani, martedì 11 aprile, alle 17, saranno in piazza Sant'Agrippino addove i clan della ...ComeTerritoriale abbiamo messo a disposizione i nostri collaboratori. Ci sentiamo parte ... VO BARATTOLINA ore 18 seconda semifinale: EUROGROUP ALTAFRATTE vs VTB FCREDIL BOLOGNA Sabato ...

Flashmob ad Arzano contro il racket: «Giovanni, il commerciante che ha denunciato, non resterà solo» ilmattino.it

La sua testimonianza ha permesso l'arresto di tre elementi della malavita di Arzano. Manifestazione di solidarietà del Comitato di liberazione dalla camorra ...Flashmob contro il racket ad Arzano. Il Comitato di liberazione dalla camorra - Area Nord di Napoli, alle 17 dell’undici aprile, sarà in piazza Sant’Agrippino: «Giovanni, ...