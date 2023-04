Abba | morto lo storico chitarrista Lasse Wellander

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lodegli, èall'età di 70 anni dopo aver lottato brevemente contro un cancro. Lo ha annunciato la sua famiglia e lo stesso gruppo pop svedese che ha definito il talento dicome «immenso», rendendo omaggio a un «caro amico, un ragazzo divertente e uneccezionale». «È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amatosi è addormentato.si è recentemente ammalato di quello che si è rivelato essere un cancro diffuso e all'inizio del Venerdì Santo è, circondato dai suoi cari», si legge nel comunicato. «Sei stato un musicista straordinario e umile come pochi ma soprattutto sei stato un ...

