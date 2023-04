A San Pietroburgo un murale con Cristo morente con a fianco i soldati: la censura di Putin lo cancella (Di lunedì 10 aprile 2023) In Russia c'è la settimana santa (Pasqua è domenica prossima) e la censura di Putin sta bene attenta a non far trapelare nulla che possa direttamente o indirettamente suonare come una critica all'... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) In Russia c'è la settimana santa (Pasqua è domenica prossima) e ladista bene attenta a non far trapelare nulla che possa direttamente o indirettamente suonare come una critica all'...

