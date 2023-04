A Padova un premio di 100 euro a chi ha la media del 9 La Rete degli Studenti | È una dinamica tossica | la scuola dovrebbe pensare a chi rimane indietro

Leggi su repubblica

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nell'istituto superiore Scalcerle, in una cerimonia definita 'serata delle eccellenze', è stato consegnato un attestato di merito oltre che ilin denaro. "Per la Costituzione sarebbe necessario rimuovere gli ostacoli per chi è privo di mezzi, non premiare e osannare chi...