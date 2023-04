A fuoco bus per trasporto operai all’ex Ilva, nessun ferito (Di lunedì 10 aprile 2023) A Taranto stamane e’ andato a fuoco un bus dell’Amat che trasportava operai dell’ex Ilva. Dopo aver fatto scendere gli operai che si apprestavano a prendere servizio in fabbrica per il turno di lavoro, il bus, senza passeggeri a bordo, ha ripreso la marcia. Durante il rientro a Taranto dalla statale Appia, l’autista ha notato del fumo nero uscire dal vano motore. A quel punto il conducente ha fermato il mezzo in un’area isolata e ha cercato di spegnere le fiamme con l’estintore. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco dello stabilimento Acciaierie d’Italia che hanno domato le fiamme, ma il mezzo e’ andato completamente distrutto. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 10 aprile 2023) A Taranto stamane e’ andato aun bus dell’Amat che trasportavadell’ex. Dopo aver fatto scendere gliche si apprestavano a prendere servizio in fabbrica per il turno di lavoro, il bus, senza passeggeri a bordo, ha ripreso la marcia. Durante il rientro a Taranto dalla statale Appia, l’autista ha notato del fumo nero uscire dal vano motore. A quel punto il conducente ha fermato il mezzo in un’area isolata e ha cercato di spegnere le fiamme con l’estintore. Sono anche intervenuti i vigili deldello stabilimento Acciaierie d’Italia che hanno domato le fiamme, ma il mezzo e’ andato completamente distrutto. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

