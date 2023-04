A 67 anni da Cosenza a Milano con acqua benedetta e santini. 16 ore in bus per fare gli auguri a Berlusconi (Di lunedì 10 aprile 2023) Un altro fan di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è partito ieri sera alle 19 da Cosenza e dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso a San Donato, nella periferia milanese. Da lì è salito sulla metropolitana e ha raggiunto l’ospedale: “Sono venuto direttamente per zio Silvio – ha raccontato – e ho portato l’abitino votivo, una bottiglietta con l’acqua santa di San Francesco di Paola e dei santini”. Il fan si è detto “speranzoso”: “Se sono venuto qua è perché Silvio ci serve anche se – ha rivelato – io voto Lega”. Detto ciò, Berlusconi “ci ha fatto rispettare nel mondo come Italia, è un imprenditore che dà lavoro alla gente”. E quando il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Un altro fan di Silvioè arrivato questa mattina al San Raffaele didove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è partito ieri sera alle 19 dae dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso a San Donato, nella periferia milanese. Da lì è salito sulla metropolitana e ha raggiunto l’ospedale: “Sono venuto direttamente per zio Silvio – ha raccontato – e ho portato l’abitino votivo, una bottiglietta con l’santa di San Francesco di Paola e dei”. Il fan si è detto “speranzoso”: “Se sono venuto qua è perché Silvio ci serve anche se – ha rivelato – io voto Lega”. Detto ciò,“ci ha fatto rispettare nel mondo come Italia, è un imprenditore che dà lavoro alla gente”. E quando il ...

