53 anni fa la fine dei Beatles annunciata da Paul McCartney | Memories (Di lunedì 10 aprile 2023) Che la fine dei Beatles manchi soltanto di ufficialità è cosa nota, specialmente per l’addetto stampa Derek Taylor che nel White Album (1968) ha visto un progetto ormai sempre più sbiadito, quattro tasselli di un puzzle destinato a dividersi per sempre. Paul McCartney il 10 aprile 1970 aggiunge un nuovo punto alla gloriosa storia dei Fab Four: quello finale. Lo fa, Paul, con un botta-e-risposta con se stesso inviato ai quotidiani britannici il 9 aprile. In allegato al comunicato stampa, Paul invia il suo primo album solista McCartney. Da tempo Macca è depresso e demotivato, e la decisione di chiudere per sempre con i Beatles non è certamente dell’ultima ora. Il 10 aprile Don Short del Daily Mirror, in ogni caso, pubblica un titolo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Che ladeimanchi soltanto di ufficialità è cosa nota, specialmente per l’addetto stampa Derek Taylor che nel White Album (1968) ha visto un progetto ormai sempre più sbiadito, quattro tasselli di un puzzle destinato a dividersi per sempre.il 10 aprile 1970 aggiunge un nuovo punto alla gloriosa storia dei Fab Four: quello finale. Lo fa,, con un botta-e-risposta con se stesso inviato ai quotidiani britci il 9 aprile. In allegato al comunicato stampa,invia il suo primo album solista. Da tempo Macca è depresso e demotivato, e la decisione di chiudere per sempre con inon è certamente dell’ultima ora. Il 10 aprile Don Short del Daily Mirror, in ogni caso, pubblica un titolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : I coloni suprematisti ebraici sono criminali pagati dal JNF per occupare illegalmente la Palestina col fine ultimo… - fratotolo2 : Fa sorridere perché la sinistra antifascista ha condannato Mussolini perfino per le bonifiche perché le “paludi era… - RaiRadio2 : Prima di girare una scena voleva sapere tutto sul personaggio e alla fine 'diventava lui il regista del personaggio… - gmcb22 : Poi un giorno qualcuno mi spiegherà come mai un vaccino che prevedeva due dosi (e la cui prima dava protezione per… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Il 10 aprile e' il 100' giorno del calendario gregoriano (il 101' negli anni bisestili). Mancano 265 giorni alla fine… -