"2000 euro al mese per gli amici di Arzano": tre in manette (Di lunedì 10 aprile 2023) Imponevano una tariffa da 2000 euro mensili a un negozio di Arzano per conto "degli amici". Con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso sono finiti in carcere tre uomini. Si tratta di Antonio Alterio e Salvatore Lupoli, entrambi 28enni, e un incensurato, Giuseppe Bussola, 21 anni.

