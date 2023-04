171 anni della polizia | gli auguri di Fontana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri alla @poliziadistato. Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò… - poliziadistato : Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizi… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - RobertaFazio7 : RT @poliziadistato: Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizione.… - anperillo : RT @TgrRaiCalabria: La Polizia compie 171 anni. A Roma e in tutta Italia le celebrazioni -

La polizia di Stato compieRicorre oggi l'anniversario della fondazione della Polizia, avvenutafa. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la moderna Polizia di Stato, un'istituzione civile che ha ...'Ricorre oggi l`anniversario della fondazione della Polizia, avvenutafa. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la moderna Polizia di Stato , un`istituzione civile che ha ...

La Polizia compie 171 anni Poliziamoderna.it

«Grazie per ciò che fate e per esserci sempre». Lo ha scritto su Twitter la premier Giorgia Meloni in occasione dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, avvenuta 171 anni fa. «Auguri ...Mercoledì si celebrano i 171 anni dalla nascita. Sono anche 120 anni da quando è stata fondata la specialità della Scientifica e 100 dell'Interpol. Il governatore Zaia elogia tutti gli esponenti delle ...