14 aprile, a Civitavecchia si festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara” (Di lunedì 10 aprile 2023) Civitavecchia – Il 14 aprile nel corso dei festeggiamenti per la “Giornata del mare e della cultura marinara” e nell’ambito del concorso “Cittadinanza del mare”, frutto di un protocollo d’intesa tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed il Ministero dell’Istruzione, alla presenza dei vertici della Direzione Marittima del Lazio, della Regione Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comune di Civitavecchia, verranno premiati i migliori elaborati degli studenti che avranno saputo rappresentare il tema del concorso individuato, in questa edizione, in quello delle “Fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilita?, con particolare riferimento alle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Il 14nel corso deimenti per la “del” e nell’ambito del concorso “Cittadinanza del”, frutto di un protocollo d’intesa tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed il Ministero dell’Istruzione, alla presenza dei verticiDirezione Marittima del Lazio,Regione Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comune di, verranno premiati i migliori elaborati degli studenti che avranno saputo rappresentare il tema del concorso individuato, in questa edizione, in quello delle “Fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilita?, con particolare riferimento alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: 14 aprile, a Civitavecchia si festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara” - angelo_perfetti : 14 aprile, a Civitavecchia si festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara” - tusciaweb : Mercato a piazza XXIV Maggio, il 12 aprile la messa in sicurezza dell’area dopo l’incendio Civitavecchia - (p.cas.… - PomponiGiovanna : RT @BlobRai3: 'CIVITAVECCHIA' ... FA BUON BRODO (?!?). 'Per coprire tutto il globo terracqueo abbiamo aperto anche a Civitavecchia'. (Taffo… - liberadidonna1 : RT @BlobRai3: 'CIVITAVECCHIA' ... FA BUON BRODO (?!?). 'Per coprire tutto il globo terracqueo abbiamo aperto anche a Civitavecchia'. (Taffo… -