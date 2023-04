10 aprile: da Roberto Carlos a Schachner (Di lunedì 10 aprile 2023) Il primo grande rimpianto di Massimo Moratti. E pensate che le cose erano cominciate bene, con quella rete al Vicenza del 27 agosto 1995. Su calcio di punizione, il suo marchio di fabbrica. Poi andò a Madrid e con la ‘camiseta blanca’ ha scritto pagine importanti: quattro campionati, tre Champions League, una Supercoppa europea, tre Supercoppe di Spagna, due Intercontinentali. E’ salito sul tetto del mondo anche con la ‘Seleçao’, con la quale festeggiò pure due volte la Copa America. Il 10 aprile 1973 è nato Roberto Carlos, il primo ad accorgersi del malore di Ronaldo –erano compagni di stanza- quel 12 luglio 1998. Ha vinto inoltre in patria con il Palmeiras e in Turchia con il Fenerbahce. Compie oggi mezzo secolo anche Tony Vairelles, due volte campione di Francia (una con il Lens, l’altra con il Lione). Esattamente quarant’anni fa ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) Il primo grande rimpianto di Massimo Moratti. E pensate che le cose erano cominciate bene, con quella rete al Vicenza del 27 agosto 1995. Su calcio di punizione, il suo marchio di fabbrica. Poi andò a Madrid e con la ‘camiseta blanca’ ha scritto pagine importanti: quattro campionati, tre Champions League, una Supercoppa europea, tre Supercoppe di Spagna, due Intercontinentali. E’ salito sul tetto del mondo anche con la ‘Seleçao’, con la quale festeggiò pure due volte la Copa America. Il 101973 è nato, il primo ad accorgersi del malore di Ronaldo –erano compagni di stanza- quel 12 luglio 1998. Ha vinto inoltre in patria con il Palmeiras e in Turchia con il Fenerbahce. Compie oggi mezzo secolo anche Tony Vairelles, due volte campione di Francia (una con il Lens, l’altra con il Lione). Esattamente quarant’anni fa ...

