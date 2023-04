10 aprile 1910: nasce Helenio Herrera (VIDEO) (Di lunedì 10 aprile 2023) Buon compleanno Helenio Herrera Il 10 aprile del 1910 nasce Helenio Herrera. Ha allenato l’Inter negli anni ’60 e sotto la sua guida i nerazzurri hanno vinto titoli importanti sia in ambito nazionale sia internazionale. Soprannominato il “Mago” ha guidato anche altre squadre come la Roma e la nazionale azzurra ma non con gli stessi risultati. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) Buon compleannoIl 10del. Ha allenato l’Inter negli anni ’60 e sotto la sua guida i nerazzurri hanno vinto titoli importanti sia in ambito nazionale sia internazionale. Soprannominato il “Mago” ha guidato anche altre squadre come la Roma e la nazionale azzurra ma non con gli stessi risultati. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

