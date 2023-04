Zelensky, Mosca uccide in giorno di festa, isolata da mondo (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è convinto che la Russia si stia isolando ancora di più dal mondo e dall'umanità dopo avere colpito una casa a Zaporizhzhia con missili proprio nella Domenica ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente ucraino Volodymyrè convinto che la Russia si stia isolando ancora di più dale dall'umanità dopo avere colpito una casa a Zaporizhzhia con missili proprio nella Domenica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio d… - EtruscoViola : @dniwerdlrow No, siamo MORTI TUTTI. Esattamente come la #Russia: gli #Ucraini hanno già conquistato #Mosca e ora mi… - lettera_mosca : UCRAINA - Il presidente Zelensky ha dichiarato che la Polonia fornirà all'Ucraina 200 mezzi corazzati Rosomak.… - RenzoCianchetti : RT @harriton777: registrino 'l'uso' delle 'armi chimiche' delle forze armate russe Ministero della Difesa della Federazione Russa #Russia… - markred17 : RT @bordoni_russia: Il financial times ipotizza che dopo la visita a Mosca, Xi Jinping potrebbe chiamare Zelensky, per proporsi come mediat… -