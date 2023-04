Zazzaroni | “La Juve poteva giocarsela con il Napoli senza le assenze” Poi le parole sull’Heysel

Leggi su napolipiu

(Di domenica 9 aprile 2023) Ivanai microfoni di pressing ha commentato la sconfitta delantus contro la Lazio e ha parlato dei cori razzisti. Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è stato ospite della trasmissione calcistica “Pressing” in onda sulle reti Mediaset, dove ha commentato la sconfitta dellantus contro la Lazio e ha parlato dei cori razzisti lanciati dalla curva bianconera durante la partita contro l’Inter.: “lelaeraa ridosso delha affermato di non aver visto una bruttantus, soprattutto nel secondo tempo, e che la squadra avrebbe potuto pareggiare grazie allo sforzo finale. Ha inoltre evidenziato che la Lazio ha preso 22 gol in ...