Zaniolo eliminato dalla Coppa di Turchia | ecco quanto ci rimette la Roma

(Di domenica 9 aprile 2023)- Non è bastato l'assist di Nicolòper Mauro Icardi al Galatasaray per evitare il ko casalingo contro il Basaksehir costato l'eliminzione nei quarti di finale delladi. Una ...

ROMA - Non è bastato l'assist di Nicolòper Mauro Icardi al Galatasaray per evitare il ko casalingo contro il Basaksehir costato l'eliminzione nei quarti di finale della Coppa di Turchia . Una delusione per il club turco che può ...... mentre quella giallorossa hagli austriaci del Salisburgo (ko 1 - 0 in Austria e ... grazie alla rete dial 32 . Un solo precedente invece in terra olandese che risale al 26 febbraio ...ISTANBUL (TURCHIA) - Non sono bastati i colpi die una rete di Icardi al Galatasaray , battuto 3 - 2 in casa dal Basaksehir e cosìai quarti di finale della Coppa di Turchia ...

Prima delusione per Nicolò Zaniolo da giocatore del Galatasaray. Arriva in Coppa di Turchia l'eliminazione ai quarti di finale, giunta in."Devi mettere insieme una squadra capace di amalgamarsi velocemente, poi si giocano più partite in una settimana e non hai nemmeno tempo per lavorare. Ma è così per tutti. Noi abbiamo la vecchia guard ...