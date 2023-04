Zangrillo sbotta con i giornalisti: "Che cazzo ve ne frega del suo umore?" (Di domenica 9 aprile 2023) “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. La premessa di Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, è chiara. Ma, come da vocabolario, alla fine i giornalisti fanno perdere la pazienza al dottore del San Raffaele. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 9 aprile 2023) “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. La premessa di Alberto, medico personale di Silvio Berlusconi, è chiara. Ma, come da vocabolario, alla fine ifanno perdere la pazienza al dottore del San Raffaele. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxmarchiori71 : RT @RaiNews: La premessa di Alberto Zangrillo è chiara: “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. Ma i cronisti continuano a inc… - MaxLandra : ..SEMPRE DELICATISSIMO ..STO SCEMO..!! #Berlusconi #Zangrillo sbotta con i giornalisti: 'Sta bene, ma che cazzo v… - omarsivori : Berlusconi ricoverato, Zangrillo sbotta con i giornalisti'Sta bene, che cazzo ve ne frega del suo umore?' - CapaGira : RT @RaiNews: La premessa di Alberto Zangrillo è chiara: “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. Ma i cronisti continuano a inc… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: La premessa di Alberto Zangrillo è chiara: “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. Ma i cronisti continuano a inc… -